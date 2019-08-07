Мануэл Фернандеш продолжит карьеру не в России Ранее хавбек играл в Португалии, Англии, Испании и Турции.

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш нашел новый клуб. Об этом сообщил его агент Паулу Барбоза. На данный момент известно, что футболист сменит чемпионат.

– Пока никакой новой информации относительно «Локомотива» нет. Но совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэля, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России, – приводит слова Барбозы «Известия».

Фернандеш ушел из «Локомотива» в статусе свободного агента. В составе железнодорожников он выиграл чемпионат и три Кубка России.