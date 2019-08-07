Александр Толстиков: Зе Луиш уходил из чемпионата Португалии звездой, а вернулся богатой звездой - Советский спорт
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07 августа 2019 01:20ФутболКоноплев Александр

Александр Толстиков: Зе Луиш уходил из чемпионата Португалии звездой, а вернулся богатой звездой

Владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков считает, что экс-форвард «Спартака» Зе Луиш, выступающий ныне за «Порту», не сыграет с «Краснодаром».

– Зе Луиш уходил из чемпионата Португалии звездой, а вернулся богатой звездой. Его великолепно приняли в «Порту». Правда, не уверен, что он сыграет с «Краснодаром». Думаю, в основном составе выйдет другой нападающий – Мусса Марега. Тем не менее у Зе хорошая пресса, а главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау доверяет новичку и рассчитывает на него, приводит слова Толстикова «Известия».

Первый матч третьего квалификационного раунда «Краснодар» – «Порту» пройдет 7 августа в столице Кубани.

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