Александр Толстиков: Зе Луиш уходил из чемпионата Португалии звездой, а вернулся богатой звездой

– Зе Луиш уходил из чемпионата Португалии звездой, а вернулся богатой звездой. Его великолепно приняли в «Порту». Правда, не уверен, что он сыграет с «Краснодаром». Думаю, в основном составе выйдет другой нападающий – Мусса Марега. Тем не менее у Зе хорошая пресса, а главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау доверяет новичку и рассчитывает на него, приводит слова Толстикова «Известия».
Первый матч третьего квалификационного раунда «Краснодар» – «Порту» пройдет 7 августа в столице Кубани.
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