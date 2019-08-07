Владелец «Лейрии»: Зе Луиш уезжал из Португалии звездой, а вернулся богатой звездой - Советский спорт
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07 августа 2019 09:33ФутболЛипкин Антон

Владелец «Лейрии»: Зе Луиш уезжал из Португалии звездой, а вернулся богатой звездой

«Порту» с Зе Луишем сыграет с «Краснодаром» в квалификации Лиги чемпионов.

Владелец «Лейрии» Александр Толстиков высказался о новичке «Порту» Зе Луише.

«Зе Луиш уходил из чемпионата Португалии звездой, а вернулся богатой звездой, – приводят «Известия» слова Толстикова. – Его великолепно приняли в «Порту».

Правда, не уверен, что он сыграет с «Краснодаром». Думаю, в основном составе выйдет другой нападающий – Мусса Марега».

Напомним, в прошедшее межсезонье «Порту» приобрел Зе Луиша у «Спартака», где он выступал с 2015 года. Ранее в Португалии форвард выступал за «Жил Висенте» и «Брагу». На его счету 16 голов в 49 матчах национального чемпионата.

В среду «Порту» сыграет в гостях с «Краснодаром» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры на стадионе «Краснодар» – 20:00 (мск).

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