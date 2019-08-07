Агент Малкома: Сообщения о проявлении расизма – это чистая неправда Бразилец не намерен уходить из «Зенита».

Агент полузащитника «Зенита» Малкома Фернандо Гарсия опроверг информацию о том, что 22-летний бразилец хочет покинуть «Зенит» в связи с появлением в его дебютном матче в России с «Краснодаром» (1:1) расистских баннеров, о чем сообщали зарубежные источники.

«Это чистая неправда, – приводит 20 Minutes слова Гарсии. – Он очень доволен тем, как его приняли. В команде также выступают два других темнокожих игрока, в том числе Дуглас Сантос, и у него никогда не было проблем с расизмом. То же касается Вильмара Барриоса. Мы не должны придавать значение этим сообщениям».

Напомним, в пятницу на прошлой неделе «Зенит» объявил о переходе Малкома из «Барселоны». Стоимость трансфера составила 40 миллионов евро, еще пять миллионов каталонцы могут получить в качестве бонусов.