45 тысяч болельщиков посетили презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» (видео) - Советский спорт
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07 августа 2019 12:52ФутболЛипкин Антон

45 тысяч болельщиков посетили презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» (видео)

36-летний бразилец подписал с клубом трехлетний контракт.

«Сан-Паулу провел презентацию защитника Дани Алвеса. Как сообщает официальный сайт «трехцветных», поприветствовать 36-летнего капитана сборной Бразилии на стадионе «Морумби» пришло 45 тысяч зрителей.

Во время презентации новичок встал на колени перед трибунами и поцеловал эмблему клуба.

Напомним, Алвес стал игроком «Сан-Паулу» 2 августа. Его контракт рассчитан до 2022 года. Предыдущие два сезона он провел в «Пари Сен-Жермен», а до этого выступал в Европе за «Севилью» (2002-2008), «Барселону» (2008-2016) и «Ювентус» (2016-2017). В Бразилии защитник начинал карьеру в «Баие».

После 12 туров «Сан-Паулу» занимает пятое место в чемпионате Бразилии и проведет следующий матч 10 августа дома с лидирующим «Сантосом».

Добавим, что Алвес будет играть в «Сан-Паулу» под десятым номером.

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