Жерар Пике: Буду рад, если Неймар вернется, но личное мнение ничего не меняет Бразилец сохраняет возможность возвращение в «Барселону» из «ПСЖ».

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении в клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Есть те, которым не понравилось то, как он уходил, – приводит ESPN слова 32-летнего испанца. – Но многим нравилась его игра. Это сложный переход: он игрок «ПСЖ», а у нас такой состав, что мы можем выиграть любой трофей.

Если же появится такая возможность, то вы сами знаете, как я к нему отношусь. Буду рад, если он вернется. Но он игрок «ПСЖ», а личное мнение ничего не меняет».

Напомним, в 2017 году «ПСЖ» выкупил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона долларов. После двух сезонов клубы обсуждают возможность обратного трансфера 27-летнего бразильца.