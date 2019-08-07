Ринат Билялетдинов: Зе Луиш хорошо знаком с «Краснодаром» и может доставить ему неприятности «Краснодар» примет «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о форварде «Порту» Зе Луише перед матчем с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Не знаю, в какой форме он находится и как адаптировался в клубе, – приводит «Р-Спорт» слова Билялетдинова. – Но он может доставить немало неприятностей «Краснодару», потому что он хорошо знаком с этой командой».

Напомним, нынешним летом Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака», в составе которого провел четыре сезона.

Матч «Краснодар» – «Порту» пройдет 7 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 20:00 (мск). Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау».