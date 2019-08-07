«Динамо» предлагает десять миллионов евро за форварда «Генка» Мбвана Саматта выступает в Бельгии с 2016 года.

«Динамо» заинтересовано в приобретении форварда «Генка» Мбваны Саматты, сообщает L’Equipe.

За 26-летнего капитана сборной Танзании бело-голубые готовы заплатить десять миллионов евро.

Отметим, что три года назад Саматта был близок к переходу в «Марсель», а нынешним летом на него претендовали другие французские клубы.

В прошлом сезоне на счету нападающего 32 гола в 51 матче во всех турнирах, что помогло команде оформить чемпионский дубль. Таким образом, осенью «Генк» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

Добавим, что за сборную Танзании Саматта провел 45 матчей и забил 17 голов.