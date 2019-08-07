Правительство области: Доля спонсорских средств в бюджете «Крыльев Советов» должна расти - Советский спорт
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07 августа 2019 13:38ФутболЛипкин Антон

Правительство области: Доля спонсорских средств в бюджете «Крыльев Советов» должна расти

Бюджет самарского клуба составляет 1,6 миллиарда рублей.

В Правительстве Самарской области считают, что «Крылья Советов» должны увеличить долю спонсорских инвестиций в бюджет клуба.

«Сегодня областной бюджет несет серьезную нагрузку в части содержания «Крыльев», поэтому доля спонсорских средств должна расти», – сообщили ТАСС в правительстве региона.

Отметим, что в нынешнем сезоне бюджет «Крыльев Советов» составляет 1,6 миллиарда рублей. Среди основных задач, стоящих перед клубом, является увеличение внебюджетных доходов, привлечение спонсоров и рост коммерческих доходов.

Напомним, в четырех турах нового чемпионата «Крылья Советов» набрали три очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. В стартовом матче команда обыграла ЦСКА (2:0), после чего проиграла «Арсеналу» (2:3), «Уфе» (1:2) и «Локомотиву» (1:2).

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