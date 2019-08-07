«Арсенал» продал Дженкинсона в «Ноттингем Форест» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник лондонского «Арсенала» Карл Дженкинсон покинул команду Унаи Эмери.

Сегодня, 7 августа, он перебрался в «Ноттингем Форест» и подписал трехлетний контракт. О других деталях сделки не уточняется.

27-летний футболист переехал на «Эмирейтс» в 2011 году. За это время он провел 70 матчей, забил один гол и отдал 5 результативных передач.