«Арсенал» продал Дженкинсона в «Ноттингем Форест» - Советский спорт
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07 августа 2019 13:58ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» продал Дженкинсона в «Ноттингем Форест»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник лондонского «Арсенала» Карл Дженкинсон покинул команду Унаи Эмери.

Сегодня, 7 августа, он перебрался в «Ноттингем Форест» и подписал трехлетний контракт. О других деталях сделки не уточняется.

27-летний футболист переехал на «Эмирейтс» в 2011 году. За это время он провел 70 матчей, забил один гол и отдал 5 результативных передач.

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