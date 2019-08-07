«Арсенал» продал Дженкинсона в «Ноттингем Форест»

Защитник лондонского «Арсенала» Карл Дженкинсон покинул команду Унаи Эмери.
Сегодня, 7 августа, он перебрался в «Ноттингем Форест» и подписал трехлетний контракт. О других деталях сделки не уточняется.
27-летний футболист переехал на «Эмирейтс» в 2011 году. За это время он провел 70 матчей, забил один гол и отдал 5 результативных передач.
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