Защитник «Вильярреала» Руис перешел в «Бешикташ» - Советский спорт
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07 августа 2019 14:45Футбол

Защитник «Вильярреала» Руис перешел в «Бешикташ»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник «Вильярреала» Виктор Руис продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сегодня, 7 августа, он подписал трехлетний контракт с «Бешикташем». О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, испанский футболист провел в минувшем сезоне 33 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

Ранее 30-летний Руис выступал за «Наполи», «Валенсию» и «Эспнаьол».

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