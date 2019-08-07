Защитник «Вильярреала» Руис перешел в «Бешикташ» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник «Вильярреала» Виктор Руис продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сегодня, 7 августа, он подписал трехлетний контракт с «Бешикташем». О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, испанский футболист провел в минувшем сезоне 33 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

Ранее 30-летний Руис выступал за «Наполи», «Валенсию» и «Эспнаьол».