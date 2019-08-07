КДК оштрафовал «Спартак» на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо» У бело-голубых 195 тысяч штрафа.

Загрузка...

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения по матчу четвертого тура премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» (0:0) на «Открытие Арене» в Москве, сообщает «Р-Спорт».

Красно-белые заплатят 210 тысяч рублей: за несогласованные и оскорбительные баннеры – 100 тысяч, использование пиротехники – 80 тысяч и за скандирование – 30 тысяч.

Бело-голубые оштрафованы на 195 тысяч рублей: за бросание пиротехники – 150 тысяч, за несогласованный баннер – 25 тысяч, за скандирование – 20 тысяч.

Напомним, с 35-й минуты «Спартак» доигрывал матч в меньшинстве после удаления форварда Эсекиэля Понсе. Игру посетили 34 389 зрителей.