Александр Гришин: Не думаю, что слова Черчесова собьют Чалова с пути

Бывший наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который сообщил, что Федор Чалов не попадает в стартовый состав команды из-за убедительной игры Артема Дзюбы.
«Не вижу ничего страшного в том, что Черчесов принял такое решение относительно Чалова. Все правильно, всему свое время. Не думаю, что такие слова главного тренера сборной собьют Федора с пути. У него есть своя мотивация», – цитирует специалиста RT.
Ранее сообщалось, что Чалов получил предложения от ведущих клубов Европы, в том числе от «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Монако» и лондонского «Арсенала».
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