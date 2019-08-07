Александр Гришин: Не думаю, что слова Черчесова собьют Чалова с пути В минувшем сезоне 21-летний воспитанник армейцев стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Загрузка...

Бывший наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который сообщил, что Федор Чалов не попадает в стартовый состав команды из-за убедительной игры Артема Дзюбы.

«Не вижу ничего страшного в том, что Черчесов принял такое решение относительно Чалова. Все правильно, всему свое время. Не думаю, что такие слова главного тренера сборной собьют Федора с пути. У него есть своя мотивация», – цитирует специалиста RT.

Ранее сообщалось, что Чалов получил предложения от ведущих клубов Европы, в том числе от «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Монако» и лондонского «Арсенала».