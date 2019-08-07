«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии - Советский спорт
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07 августа 2019 17:25ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии

Об этом сообщает Pundit Arena.

Этим летом состав московского «Локомотива» может усилить бывший нападающий «Саутгемптона» Джонатан Афолаби.

Согласно источнику, на игрока также претендует «Кристал Пэлас», который следит за его выступлением после юношеского чемпионата Европы, где он провел 8 матчей и забил 4 гола.

Отмечается, что «Локомотив» уже вступил в переговоры с его агентом. У российского клуба есть преимущество, поскольку в этом сезоне команде Юрия Семина предстоит выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, Афолаби покинул «Саутгемптон» этим летом на правах свободного агента. Он провел за молодежную команду «святых» 36 матчей, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

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