Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова

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Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

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«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезонья Чемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.

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