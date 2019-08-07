Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова - Советский спорт
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07 августа 2019 19:19ФутболКоноплев Александр

Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова

Трансферное окно в Англии закрывается завтра.

Переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас» откладывается из-за позиции руководства армейцев.

В Москве считают, что лондонский клуб не соответствует уровню футболиста.

«ЦСКА уже провел несколько раундов переговоров с «Кристал Пэлас» по поводу трансфера Федора Чалова. Последнее предложение от английского клуба — 15 млн фунтов + два млн бонусов. Но аргументы отказа армейцев сводились не к деньгам. Боссов ЦСКА не устраивал уровень команды, заинтересованной в Чалове», – написано в телеграм-канале «Ненобель».

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