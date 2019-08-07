СМИ: ЦСКА интересуется Соболевым

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может сменить Федора Чалова в ЦСКА, информирует «Чемпионат».
Лучший бомбардир нынешнего сезона российской премьер-лиги станет армейцем, если Чалов перейдет в «Кристал Пэлас».
Сообщается, что отступные за Соболева составляют два миллиона евро. На его счету 11 мячей в 39 играх чемпионата России за «Томь», «Крылья» и «Енисей» с декабря 2016 года.
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