СМИ: ЦСКА интересуется Соболевым - Советский спорт
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07 августа 2019 19:48ФутболКоноплев Александр

СМИ: ЦСКА интересуется Соболевым

Красно-синие заменят одного бомбардира другим.

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может сменить Федора Чалова в ЦСКА, информирует «Чемпионат».

Лучший бомбардир нынешнего сезона российской премьер-лиги станет армейцем, если Чалов перейдет в «Кристал Пэлас».

Сообщается, что отступные за Соболева составляют два миллиона евро. На его счету 11 мячей в 39 играх чемпионата России за «Томь», «Крылья» и «Енисей» с декабря 2016 года.

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