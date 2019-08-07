Команда Кокорина и Мамаева сыграет против «Салюта»

Клуб ПФЛ «Салют Белгород» проведет товарищеский матч с командой исправительной колонии № 4 Алексеевки.
В этом учреждении отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они осуждены за хулиганство и нанесение вреда здоровью.
Встреча пройдет 10 августа в формате «шесть на шесть». Отметим, что команда Кокорина и Мамаева называется «Золотой лев».
Фото: vk.com/fc_salyutbgd
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