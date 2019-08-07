Футболисты РПЛ стоят больше миллиарда евро - Советский спорт
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07 августа 2019 20:28ФутболКоноплев Александр

Футболисты РПЛ стоят больше миллиарда евро

Все звезды РПЛ родились за пределами России.

Авторитетный портал Transfermarkt подсчитал стоимость игроков российской премьер-лиги.

Самый дорогой футболист – новичок «Зенита» Малком, который оценивается в 40 миллионов евро. Защитник ЦСКА Марио Фернандес занял второе место с «ценником» в 30 миллионов евро. Тройку самых дорогих замкнул еще один армеец – Никола Влашич (20 миллионов).

Самый дорогой клуб «Зенит» – его состав стоит 213,15 миллионов евро. Это в 19 раз больше стоимости всех игроков «Тамбова».

Суммарно все игроки премьер-лиги оцениваются в 1,02 млрд евро.

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