Глушенков может стать одноклубником Боккетти - Советский спорт
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07 августа 2019 20:42ФутболКоноплев Александр

Глушенков может стать одноклубником Боккетти

Весьма неожиданный трансферный слух.

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков мог провести переговоры с «Вероной», сообщает L’Arena.

4 августа 20-летний футболист прибыл в Верону на частном самолете и провел в городе целый день.

Отметим, за «Верону» выступает экс-игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти.

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