Глушенков может стать одноклубником Боккетти

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков мог провести переговоры с «Вероной», сообщает L’Arena.
4 августа 20-летний футболист прибыл в Верону на частном самолете и провел в городе целый день.
Отметим, за «Верону» выступает экс-игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти.
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