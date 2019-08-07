«Краснодар» – «Порту». 0:0 после первого тайма

Завершился первый тайм в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» – «Порту». Счет не открыт – 0:0.
Напомним, это первая игра в Лиге чемпионов в истории «Краснодара».
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