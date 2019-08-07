«Краснодар» – «Порту». 0:0 после первого тайма - Советский спорт
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07 августа 2019 20:50ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» – «Порту». 0:0 после первого тайма

И 0:2 по ударам в створ.

Завершился первый тайм в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» – «Порту». Счет не открыт – 0:0.

Напомним, это первая игра в Лиге чемпионов в истории «Краснодара».

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