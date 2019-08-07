«Порту» обыграл «Краснодар» в Лиге чемпионов (видео)

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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» дома проиграл «Порту» – 0:1.

Единственный мяч на 89-й минуте со штрафного забил Сержиу Оливейра. Отметим, что на 74-й минуте на поле появился экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш, перешедший в «Порту» летом 2019 году.

Добавим, что для «быков» это был дебютный матч в Лиге чемпионов.

Ответная встреча пройдет 13 августа.

Лига чемпионов

Третий квалификационный раунд

Первый матч

«Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) – 0:1 (0:1)

Гол: Сержиу Оливейра, 89.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Кабелла, Камболов (Фьолусон, 72), Вильена, Вандерсон, Берг (Ари, 62), Намли (Сулейманов, 66).

«Порту»: Марчесин, Уилсон Манафа, Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Корона (Отавиу, 85), Данилу, Сержиу Оливейра, Ромариу Баро (Маруланда, 55), Франсиску Соареш (Зе Луиш, 74), Марега.

Предупреждения: Камболов, 28 – Перейра, 38; Ромариу Баро, 49; Корона, 63.