«Селтик» сыграл вничью с «Клужем» в Лиге чемпионов

Завершилось четыре матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Олимпиакос» на выезде обыграл «Башакшехир» – 1:0, а ЛАСК в гостях нанес поражение «Базелю» – 2:1.
«ЧФР Клуж» дома сыграл вничью с «Селтиком» – 1:1, а «Марибор» уступил «Русенборгу» – 1:3.
Ответные матчи пройдут 13 августа.
Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд
Первые матчи
«Инстабул Башакшехир» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция) – 0:1 (0:0)
Гол: Масурас, 53.
«Базель» (Швейцария) – ЛАСК (Австрия) – 1:2 (0:0)
Голы: Траунер, 50 (0:1); Клаусс, 82 (0:2); Дзуффи, 87 (1:2).
«Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1 (1:1)
Голы: Рондон, 28 (1:0); Форрест, 37 (1:1).
«Марибор» (Словения) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:3 (0:0)
Голы: Содерлунд, 50 (0:1); Содерлунд, 64 (0:2); Таварес, 70 (1:2); Йенсен, 71 (1:3).
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