«Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись топ-защитниками

Португальский защитник «Ювентуса» Жоау Канселу перешел в «Манчестер Сити». В обратном направлении проследовал бразилец Данилу.

Консалу подписал шестилетний контракт с «горожанами». Данилу заключил с туринцами соглашение сроком на пять лет.

Ранее в своей карьере Канселу выступал за «Бенфику», «Валенсию» и «Интер». Данилу был игроком «Порту» и «Реала».

