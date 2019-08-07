«Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись топ-защитниками

Португальский защитник «Ювентуса» Жоау Канселу перешел в «Манчестер Сити». В обратном направлении проследовал бразилец Данилу.
Консалу подписал шестилетний контракт с «горожанами». Данилу заключил с туринцами соглашение сроком на пять лет.
Ранее в своей карьере Канселу выступал за «Бенфику», «Валенсию» и «Интер». Данилу был игроком «Порту» и «Реала».
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