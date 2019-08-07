«Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись топ-защитниками - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 августа 2019 23:24ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись топ-защитниками

Данилу будет снова играть с Роналду.

Португальский защитник «Ювентуса» Жоау Канселу перешел в «Манчестер Сити». В обратном направлении проследовал бразилец Данилу.

Консалу подписал шестилетний контракт с «горожанами». Данилу заключил с туринцами соглашение сроком на пять лет.

Ранее в своей карьере Канселу выступал за «Бенфику», «Валенсию» и «Интер». Данилу был игроком «Порту» и «Реала».

09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
07/08 23:29Футбол
Главному российскому тренеру-победителю Валерию Газзаеву - 65!«Советский спорт» поздравляет обладателя Кубка УЕФА-2005 с днем рождения! Везде его именуют «первым» россиянином, выигравшим еврокубок. Мы уточним: не просто Первый, а Единственный!  
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
06/08 22:00Хоккей
«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезоньяЧемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.
06/08 12:30Хоккей
СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и ДацюкаПитерские армейцы не похожи сами на себя.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
07/08 07:00Футбол
Как «быкам» убить «драконов». «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионовПеред дебютным матчем «Краснодара» в Лиге чемпионов ищем оптимальные тактические варианты, которые позволили бы команде Мурада Мусаева одолеть грозный «Порту».
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
07/08 22:00Футбол
По закону «дракона»… «Краснодар» проиграл концовку«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов с обиднейшего домашнего поражения от «Порту».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
06/08 13:00Футбол
Гус Тил: Хотел играть в топ-клубе, а «Спартак» как раз таковым являетсяГолландский новичок «Спартака» дал интервью клубной пресс-службе.
06/08 17:00Футбол
«Удержать Мирзова, Бакаева и Джорджевича в «Арсенале» было нереально»Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков подвел итоги скоротечной еврокампании туляков и рассказал о трансферной политике клуба.
06/08 19:00Хоккей
Россия уничтожила США на Кубке Глинки. Теперь досталось шведамЮниорская сборная круто стартовала на самом престижном турнире.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
Новости
23:32 Футбол Сержиу Консейсау: Будет трудно играть против «Краснодара» в Португалии
23:24 Футбол «Манчестер Сити» и «Ювентус» обменялись топ-защитниками
23:07 Футбол «Селтик» сыграл вничью с «Клужем» в Лиге чемпионов
22:49 Футбол Зе Луиш: Мне очень нравится Россия
22:41 Хоккей Россия обыграла Словакию в овертайме на «Кубке Гретцки/Глинки»
22:17 Футбол Главный тренер «Краснодара»: Счет 0:1 – не катастрофический
21:59 Хоккей «Сочи» одержал четвертую победу и выиграл домашний турнир
21:53 Футбол «Порту» обыграл «Краснодар» в Лиге чемпионов (видео)
21:41 Футбол Йиранек завершит карьеру в конце сезона-2019/20
21:28 Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Торпедо»
21:19 Футбол В Италии сообщили о переходе Лукаку в «Интер»
21:01 Хоккей «Йокерит» обыграл «Сибирь»
20:50 Футбол «Краснодар» – «Порту». 0:0 после первого тайма
20:42 Футбол Источник: Глушенков может стать одноклубником Боккетти
20:28 Футбол Футболисты РПЛ стоят больше миллиарда евро
20:03 Футбол Команда Кокорина и Мамаева сыграет против «Салюта»
19:48 Футбол СМИ: ЦСКА интересуется Соболевым
19:40 Футбол Луческу может возглавить киевское «Динамо»
19:19 Футбол Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова
19:14 Хоккей «Барыс» разгромил «Ак Барс»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика