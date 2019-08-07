Сержиу Консейсау: Будет трудно играть против «Краснодара» в Португалии

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау выразил уважение «Краснодару» после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Португальцы обыграли российский клуб – 1:0.
– Сегодня была сложная игра. У «Краснодара» очень хорошая команда с опытными игроками. Они хорошо показали себя в Лиге Европы, у них много амбиций, это только начало пути. Мы провели хороший матч с коллективной точки зрения. У «Краснодара» был только один опасный удар в первом тайме. Нельзя не отметить, что «Краснодар» показал хорошую игру. Выражаю «Краснодару» большое уважение, будет трудно играть против них в Португалии, – приводит слова специалиста «Чемпионат».
Ответный матч пройдет 13 августа.
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