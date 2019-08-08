Дмитрий Аленичев: Шансы «Краснодара» минимальны Пессимистичный взгляд.

Известный специалист Дмитрий Аленичев считает, что «Краснодар» не сможет выйти в последний квалификационный раунд Лиги чемпионов. После домашнего поражения 0:1 «быкам» нужно обыгрывать «Порту» на выезде.

– Шансы «Краснодара» на проход в следующую стадию минимальны. Конечно, бывают чудеса, российским болельщикам часто только на эти чудеса и приходится рассчитывать. Но я думаю, что такая опытная команда, как «Порту», вряд ли даст возможность «Краснодару» выиграть в Португалии и пройти дальше, – приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, что Аленичев, будучи игроком «Порту», выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.