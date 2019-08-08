Президент «Туна»: «Спартак» – фаворит пары «Тун» вдохновляется земляками из «Санкт-Галлена».

Президент «Туна» Маркус Люти перед матчами Лиги Европы со «Спартаком» (8 и 15 августа) вспомнил провал красно-белых на старте евросезона-2013/14. Тогда москвичи неожиданно проиграли «Санкт-Галлену» в квалификации Лиги Европы.

– Без всяких сомнений, наш соперник «Спартак» – фаворит пары, но футбол – командная игра, где много неожиданных моментов. Жребий свел нас со «Спартаком», и мы восприняли это как данность. «Санкт-Галлен» доказал, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду, – приводят слова Люти «Известия».