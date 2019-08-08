Комличенко и Джорджевич попали в сферу интересов ЦСКА Красно-синим срочно потребовался форвард.

ЦСКА продолжает искать замену Федору Чалову, который может перейти в «Кристал Пэлас».

Армейцы попытаются приобрести Николая Комличенко («Млада-Болеслав») или Луку Джорджевича («Зенит»), утверждает «Чемпионат».

При этом Комличенко уже договорился с «Локомотивом». Футболист выступает за «Млада-Болеслав» с 2016 года. В сезоне-2018/19 он установил рекорд чемпионата Чехии по числу мячей за один сезон.

Джорджевич перешел в «Зенит» летом 2012 года, когда командой еще руководит Лучано Спаллетти. С тех пор он провел за петербуржцев один полноценный сезон.