«Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции

«Галатасарай» обыграл «Акхисарспор» в матче за Суперкубок Турции – 1:0.
Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
Отметим, что эти же команды боролись за Суперкубок в 2018 году. Тогда победил «Акхисарспор».
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