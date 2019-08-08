«Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции - Советский спорт
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08 августа 2019 01:45ФутболКоноплев Александр

«Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции

«Галатасарай» стал 16-кратным обладателем трофея.

«Галатасарай» обыграл «Акхисарспор» в матче за Суперкубок Турции – 1:0.

Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.

Отметим, что эти же команды боролись за Суперкубок в 2018 году. Тогда победил «Акхисарспор».

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