«Рединг» объявил о подписании Пушкаша, которым интересовался ЦСКА Контракт румына рассчитан на пять лет.

Форвард «Интера» Джордже Пушкаш продолжит карьеру в «Рединге», сообщает официальный сайт английского клуба.

✍️ #ReadingFC can confirm the signing of Romanian international George Pușcaș on a five-year deal from @Inter#ByGeorge — Reading FC (@ReadingFC) August 7, 2019

Контракт 23-летнего румына с «роялистами» рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не раскрывается, однако, по информации сайта Transfermarkt.com, она составила восемь миллионов евро, что сделало эту сделку самой дорогой в истории «Рединга».

Пушкаш принадлежал «Интеру» с 2013 года, но за шесть лет провел за команду только семь матчей. Четыре раза «нерадзурри» отдавали игрока в аренду: в «Бари» (2015-2016), «Беневенто» (2016-2018), «Новару» (2018) и «Палермо» (2018-2019).

В прошлом сезоне Пушкаш провел 33 матча в серии B, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Отметим, что «Рединг» проводит седьмой сезон подряд в чемпионшипе. В двух предыдущих чемпионатах команда занимала 20-е место.

Ранее сообщалось, что на Пушкаша претендовал ЦСКА.