«Рединг» объявил о подписании Пушкаша, которым интересовался ЦСКА

Форвард «Интера» Джордже Пушкаш продолжит карьеру в «Рединге», сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт 23-летнего румына с «роялистами» рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не раскрывается, однако, по информации сайта Transfermarkt.com, она составила восемь миллионов евро, что сделало эту сделку самой дорогой в истории «Рединга».
Пушкаш принадлежал «Интеру» с 2013 года, но за шесть лет провел за команду только семь матчей. Четыре раза «нерадзурри» отдавали игрока в аренду: в «Бари» (2015-2016), «Беневенто» (2016-2018), «Новару» (2018) и «Палермо» (2018-2019).
В прошлом сезоне Пушкаш провел 33 матча в серии B, забил девять голов и сделал три результативные передачи.
Отметим, что «Рединг» проводит седьмой сезон подряд в чемпионшипе. В двух предыдущих чемпионатах команда занимала 20-е место.
Ранее сообщалось, что на Пушкаша претендовал ЦСКА.
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