«Челси» отстранил Давида Луиза от тренировок с основой Бразилец хочет перейти в «Арсенал».

Защитник «Челси» Давид Луиз не тренировался в среду с основным составом команды, сообщает The Telegraph.

32-летний бразилец настаивает на своей продаже в «Арсенал», в связи с этим главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард принял решение отстранить игрока от тренировок с командой, чтобы он не влиял негативно на партнеров.

Напомним, Давид Луиз вернулся в «Челси» в 2016 году из «Пари Сен-Жермен», в котором провел два года и работал с нынешним главным тренером «канониров» Унаи Эмери.

Отметим, что только в мае защитник подписал новый двухлетний контракт с «Челси».

В первом туре нового чемпионата 11 августа «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Начало игры – 18:30 (мск).

Трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.