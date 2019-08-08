«Челси» отстранил Давида Луиза от тренировок с основой

Защитник «Челси» Давид Луиз не тренировался в среду с основным составом команды, сообщает The Telegraph.
32-летний бразилец настаивает на своей продаже в «Арсенал», в связи с этим главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард принял решение отстранить игрока от тренировок с командой, чтобы он не влиял негативно на партнеров.
Напомним, Давид Луиз вернулся в «Челси» в 2016 году из «Пари Сен-Жермен», в котором провел два года и работал с нынешним главным тренером «канониров» Унаи Эмери.
Отметим, что только в мае защитник подписал новый двухлетний контракт с «Челси».
В первом туре нового чемпионата 11 августа «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Начало игры – 18:30 (мск).
Трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.
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