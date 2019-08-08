Сержиу Консейсау: «Краснодар» всегда должен играть в еврокубках, у клуба сумасшедшая инфраструктура «Порту» победил в Краснодаре в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:0) на стадионе «Краснодар» поделился впечатлениями от инфраструктуры «быков».

«Поздравляю президента «Краснодара» с сумасшедшей инфраструктурой, которая есть у клуба, – приводит слова португальца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Такая команда всегда должна выступать в еврокубках».

Напомним, вице-чемпионы Португалии вырвали победу в гостях благодаря голу полузащитника Сержиу Оливейры со штрафного, назначенного за нарушение на форварде Зе Луише, который ранее выступал за «Спартак».

Ответный матч пройдет 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.