Сержиу Консейсау: «Краснодар» всегда должен играть в еврокубках, у клуба сумасшедшая инфраструктура

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:0) на стадионе «Краснодар» поделился впечатлениями от инфраструктуры «быков».
«Поздравляю президента «Краснодара» с сумасшедшей инфраструктурой, которая есть у клуба, – приводит слова португальца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Такая команда всегда должна выступать в еврокубках».
Напомним, вице-чемпионы Португалии вырвали победу в гостях благодаря голу полузащитника Сержиу Оливейры со штрафного, назначенного за нарушение на форварде Зе Луише, который ранее выступал за «Спартак».
Ответный матч пройдет 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.
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