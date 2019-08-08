«Кристал Пэлас», который интересуется Чаловым, купил полузащитника у «Эвертона»

«Кристал Пэлас» сообщил на официальном сайте о приобретении полузащитника «Эвертона» Джеймса Маккарти.
Сумма трансфера 28-летнего ирландца не раскрывается, однако, по информации сайта Transfermarkt.com, она составила 3,3 миллиона евро.
Воспитанник «Селтика» играет в Англии с 2009 года. Первые четыре сезона он провел в «Уигане», а с 2013 года играл за «Эвертон». Впрочем, почти весь прошлый сезон он пропустил из-за перелома большой и малой берцовой костей.
За свою карьеру Маккарти, выступающий на позиции центрального полузащитника, сыграл в 223 матчах в премьер-лиге, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.
Напомним, «Кристал Пэлас» также интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым.
Трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.
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