Президент «Туна» Маркус Люти: Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам «Тун» сыграет со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Президент «Туна» Маркус Люти прокомментировал предстоящие матчи со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

«Хотел бы напомнить, что «Тун» играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства участвовал в групповом турнире Лиги Европы, – приводят «Известия» слова Люти. – Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со «Спартаком».

Напомним, «Тун» выступал на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006. В сезоне-2013/2014 команда пробилась в групповой этап Лиги Европы.

В прошлом сезоне «Тун» занял четвертое место в национальном чемпионате и дошел до финала Кубка Швейцарии.

Матч «Тун» – «Спартак» пройдет 8 августа на «Арене Тун». Начало – 20:00 (мск).