Александр Мартынович: Еще надо посмотреть, был ли фол на Зе Луише «Краснодар» проиграл «Порту», пропустив единственный гол ударом со штрафного.

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович подвел итоги матча с «Порту» (0:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов на стадионе «Краснодар».

«В концовках, видимо, нам не хватает концентрации, может, где-то опыта, – приводит слова 31-летнего белоруса официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Сфолили из-за усталости, силы начали оставлять. Еще надо посмотреть, был ли там фол. Мне показалось, что там могло не быть нарушения. Нам надо играть посмелее».

Напомним, «Краснодар» пропустил единственный гол на 89-й минуте после удара со штрафного полузащитника Сержиу Оливейры. Главный судья матча Тобиас Штилер назначил фол за нарушение защитника Уроша Спаича на форварде Зе Луише, который раньше выступал за «Спартак».

Ответный матч пройдет 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Победитель пары сыграет в раунде плей-офф с победителем пары «Истанбул» – «Олимпиакос», а проигравший продолжит выступление в еврокубках на групповом этапе Лиги Европы.