Российские клубы интересуются полузащитником «Шахтера» Громыко

Полузащитник «Шахтера» (Солигорск) Валерий Громыко может продолжить карьеру в России.
По информации «Прессбол», на 22-летнего игрока претендуют несколько клубов премьер-лиги. Впрочем, переход может состояться в зимнее трансферное окно после того, как у Громыко истечет контракт с «Шахтером», и он станет свободным агентом.
Громыко, выступающий на позиции атакующего полузащитника, играет за «Шахтер» с 2018 года после перехода из «Минска». В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей в чемпионате и Кубке Белоруссии, пять голов и одна результативная передача.
8 июня 2019 года Громыко дебютировал за сборную Белоруссии в матче отборочного турнира Евро-2020 с Германией (0:2).
Напомним, белорусские игроки не подпадают в России под лимит на легионеров.
Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита»В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача. Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». «Авангард» проиграл два матча в Сочи. Но это ничего не значитУ команды Боба Хартли не задался старт на Sochi Hockey Open. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лигиФинн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе. Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Новый «Спартак», открой личико. Москвичей не узнатьВ этом году красно-белые пережили настоящую кадровую революцию, а новой команды пока не видно. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения. Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проигралПолуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не стал повторять ошибок «Спартака» и сыграл в Салониках вничью в первом матче третьего квалификационного раунда главного еврокубка. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Главному российскому тренеру-победителю Валерию Газзаеву – 65!«Советский спорт» поздравляет обладателя Кубка УЕФА-2005 с днем рождения! Везде его именуют «первым» россиянином, выигравшим еврокубок. Мы уточним: не просто Первый, а Единственный! «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу... «Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой. Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах. В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.