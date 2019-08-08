Российские клубы интересуются полузащитником «Шахтера» Громыко Белорусские игроки не считаются легионерами в России.

Полузащитник «Шахтера» (Солигорск) Валерий Громыко может продолжить карьеру в России.

По информации «Прессбол», на 22-летнего игрока претендуют несколько клубов премьер-лиги. Впрочем, переход может состояться в зимнее трансферное окно после того, как у Громыко истечет контракт с «Шахтером», и он станет свободным агентом.

Громыко, выступающий на позиции атакующего полузащитника, играет за «Шахтер» с 2018 года после перехода из «Минска». В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей в чемпионате и Кубке Белоруссии, пять голов и одна результативная передача.

8 июня 2019 года Громыко дебютировал за сборную Белоруссии в матче отборочного турнира Евро-2020 с Германией (0:2).

Напомним, белорусские игроки не подпадают в России под лимит на легионеров.