КОНМЕБОЛ дисквалифицировал Габриэла Жезуса на два месяца

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала форварда сборной Бразилии Габриэла Жезуса и оштрафовала игрока на 30 тысяч долларов, сообщает официальный сайт организации.
22-летний бразилец наказан за чрезмерно эмоциональную реакцию на свое удаление в финале Кубка Америки со сборной Перу (3:1) на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
В конце первого тайма Жезус забил гол, ставший победным, а на 70-й минуте получил красную карточку, после чего начал препираться с соперниками, главным арбитром и судьей на линии, а уходя с поля, пнул бутылку с водой. Позднее игрок принес извинения за свое поведение.
Таким образом, Жезус пропустит в сентябре товарищеские матчи пентакампеонов с Колумбией и Перу.
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