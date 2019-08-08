«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Крала и Соучека Два центральных полузащитника остаются в Праге.

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Председатель совета директоров «Славии» Ярослав Тврдик подтвердил интерес «Спартака» к полузащитникам Алексу Кралу и Томашу Соучеку, однако заявил, что клуб не рассматривает варианты их продажи.

«Недавно руководители «Спартака» посетили Чехию. При всем уважении к этому клубу «Славия» отказалась даже начинать переговоры по обоим трансферам. Игроки не продаются», – написал Тврдик в твиттере.

Nejvyssi vedeni ruskeho klubu navstivilo v minulych dnech Ceskou republiku. I pri veskerem fotbalem respektu k vyznamu tohoto slavneho klubu Slavia odmitla vubec zahajit i zdvorilostni jednani o obou transferech. Ani jeden nyni neni na prodej. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 7, 2019

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» проявляет интерес к 24-летнему Соучеку и 21-летнему Кралу.

В прошлом сезоне «Славия» стала чемпионом Чехии и сыграет в Лиге чемпионов с раунда плей-офф.

На прошлой неделе генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объявил, что клуб намерен осуществить еще один трансфер – подписав опорного полузащитника.

Ранее новичками «Спартака» стали Эсекиэль Понсе (Аргентина), Резиуан Мирзов (Россия), Андре Шюррле (Германия), Джордан Ларссон (Швеция) и Гус Тил (Голландия).