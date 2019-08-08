Сергей Семак: Англия? Дзюба тренируется, он здесь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности перехода в английскую премьер-лигу форварда Артема Дзюбы.
«Дзюба тренируется, он здесь, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». – Все сможете его увидеть, если не случится форс-мажора по пути на тренировочное поле».
Напомним, ранее 30-летний форвард заявлял о желании поиграть в Англии, где в четверг закрывается трансферное окно.
В нынешнем сезоне Дзюба забил три гола и сделал три результативные передачи в пяти матчах чемпионата и Суперкубка России.
Добавим, что контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в следующем году.
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