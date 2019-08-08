Дуглас Сантос: Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота Бразилец забил автогол в матче с «Краснодаром».

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о том, как отреагировал на автогол в матче четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Ужасно, это было ужасно, – приводит слова 25-летнего бразильца официальный сайт клуба. – Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота. Это станет мне уроком.

Конечно, я хотел забить, но отнюдь не в свои ворота. С другой стороны хорошо, что это произошло сейчас, а не в каком-то решающем матче».

Напомним, Дуглас Сантос стал игроком «Зенита» 4 июля. Он провел без замен все четыре матча на старте чемпионата.

На 80-й минуте матча с «Краснодаром» защитник отправил мяч в свои ворота, однако «Зенит» успел отыграться благодаря голу форварда Артема Дзюбы.