«Динамо» интересуется Игнатьевым, форвард намерен покинуть «Краснодар» - Советский спорт
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08 августа 2019 13:00ФутболЛипкин Антон

«Динамо» интересуется Игнатьевым, форвард намерен покинуть «Краснодар»

Нападающий не попал в заявку «быков» в матче с «Порту».

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев рассчитывает сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает «Чемпионат.com».

На 20-летнего игрока претендует московское «Динамо», которое продолжает рассматривать варианты усиления атакующей линии.

Напомним, Игнатьев выступает за «Краснодар» с 2017 года. За это время он сыграл в 39 матчах, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие во всех четырех матчах команды в премьер-лиге и оформил дубль в ворота «Сочи» (3:0). При этом в среду Игнатьев не попал в заявку на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

Добавим, что контракт Игнатьева с клубом рассчитан до 2022 года.

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