Сергей Семак: Немногие в РПЛ способны на такую игру в обороне, как «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем пятого тура премьер-лиги с «Динамо» высказался о том, как изменился соперник в нынешнем сезоне.
«Это по-прежнему очень организованная команда, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – В этом сезоне они действуют более агрессивно, встречают соперника более высоко.
Что касается трудоспособности и дисциплины, то немногие в РПЛ способны на такую игру в обороне. Что касается атаки, то с появлением новых футболистов их действия в нападении стали более разнообразными. На мой взгляд, команда стала сильнее».
Напомним, в новом чемпионате «Динамо» набрало пять очков и занимает десятое место. Бело-голубые сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), проиграли «Рубину» (0:1) и одержали победу над «Уралом» (2:0). В свою очередь у «Зенита» десять очков и первое место в турнирной таблице.
Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо». Начало – 19:00 (мск).
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