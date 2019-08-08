Давид Луиз проходит медобследование перед переходом в «Арсенал» «Канониры» заплатят за бразильца восемь миллионов фунтов.

Защитник «Челси» Давид Луиз близок к переходу в «Арсенал». Как сообщает Sky Sports, 32-летний бразилец проходит медосмотр перед оформлением сделки.

Ожидается, что контракт Давида Луиза с «канонирами» будет рассчитан на два года, а сумма трансфера составит восемь миллионов фунтов.

Напомним, в среду стало известно о том, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в связи с намерением игрока покинуть клуб отстранил его от тренировки с основным составом, чтобы он не влиял негативно на партнеров.

Давид Луиз выступал за «Челси» с 2011 по 2014 годы, а спустя два сезона, которые провел в «Пари Сен-Жермен», вернулся в команду. Всего он провел за «синих» 248 матчей, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.