Давид Луиз проходит медобследование перед переходом в «Арсенал»

Защитник «Челси» Давид Луиз близок к переходу в «Арсенал». Как сообщает Sky Sports, 32-летний бразилец проходит медосмотр перед оформлением сделки.
Ожидается, что контракт Давида Луиза с «канонирами» будет рассчитан на два года, а сумма трансфера составит восемь миллионов фунтов.
Напомним, в среду стало известно о том, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в связи с намерением игрока покинуть клуб отстранил его от тренировки с основным составом, чтобы он не влиял негативно на партнеров.
Давид Луиз выступал за «Челси» с 2011 по 2014 годы, а спустя два сезона, которые провел в «Пари Сен-Жермен», вернулся в команду. Всего он провел за «синих» 248 матчей, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.
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