Йон Фьолусон: Теперь ответный матч с «Порту» становится более сложным - Советский спорт
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08 августа 2019 13:27ФутболЛипкин Антон

Йон Фьолусон: Теперь ответный матч с «Порту» становится более сложным

«Краснодар» проиграл «Порту» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон подвел итоги матча с «Порту» (0:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов на стадионе «Краснодар».

«Ребята сделали то, что могли, – приводит слова 30-летнего исландца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Да, проиграли. Теперь ответная встреча становится более сложной. Соперник прижал нас к воротам… Выездная игра всегда тяжелая, но нет ничего невозможного».

Напомним, в матче с «Порту» Фьолусон вышел на замену на 72-й минуте. Единственный гол полузащитник «драконов» Сержиу Оливейра забил на 89-й минуте прямым ударом со штрафного. Ответная игра пройдет 13 августа на стадионе «Драгау».

Добавим, что «Краснодар» впервые в своей истории выступает в Лиге чемпионов.

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