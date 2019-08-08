Илья Геркус – о Чалове в «Кристал Пэлас»: Я против переездов в серость за «прогрессом» «Кристал Пэлас» сделал второе предложение ЦСКА по трансферу Чалова.

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Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

«Не забываем, что КП это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный noname. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за «прогрессом», – написал Геркус в твиттере.

Напомним, в четверг британские журналисты сообщили о том, что ЦСКА отклонил новое улучшенное предложение от «Кристал Пэлас» в размере 25 миллионов фунтов.

Трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.

Чалов выступает за ЦСКА с 2017 года. За это время он провел за команду 90 матчей, забил 32 гола и сделал 17 результативных передач.