Илья Геркус – о Чалове в «Кристал Пэлас»: Я против переездов в серость за «прогрессом»

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
«Не забываем, что КП это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный noname. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за «прогрессом», – написал Геркус в твиттере.
Напомним, в четверг британские журналисты сообщили о том, что ЦСКА отклонил новое улучшенное предложение от «Кристал Пэлас» в размере 25 миллионов фунтов.
Трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.
Чалов выступает за ЦСКА с 2017 года. За это время он провел за команду 90 матчей, забил 32 гола и сделал 17 результативных передач.
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