«Спартак» попросил болельщиков воздержаться от пиротехники на матче с «Туном» «Спартак» сыграет в Швейцарии в квалификации Лиги Европы.

«Спартак» обратился к болельщикам, которые планируют посетить матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

«Приходите на арену заблаговременно, – говорится на официальном сайте красно-белых. – Кассы начнут работу в 17:30 по местному времени, за полтора часа до стартового свистка. Вход на арену откроется в 18:00. Для болельщиков красно-белых выделены сектора D9 и D10.

Пожалуйста, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе и воздержитесь от использования пиротехники. Нам нужна ваша поддержка».

Матч «Тун» – «Спартак» пройдет 8 августа на «Арене Тун». Начало – 20:00 (мск).

Напомним, швейцарская команда из кантона Берн сыграет в еврокубках впервые с 2015 года, когда дошла до раунда плей-офф Лиги Европы.

В прошлом сезоне «Тун» стал четвертым в национальном чемпионате и играл в финале Кубка Швейцарии. В новом чемпионате команда пока не одержала ни одной победы: в трех турах на ее счету две ничьи – с «Ксамаксом» (2:2) и «Лугано» (0:0) – и поражение от «Базеля» (2:3).