Источник: Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»

Как сообщает «БИЗНЕС Online», Форвард и петербургский клуб расторгли контракт по соглашению сторон.
По информации издания, 28-летний нападающий подписал двухлетний контракт с «Сочи».
Напомним, что Заболотный провел полтора года в «Зените» после перехода из «Тосно». За это время он сыграл за команду в 44 матчах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
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