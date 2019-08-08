Источник: Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи» - Советский спорт
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08 августа 2019 15:12Футбол

Источник: Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи».

Как сообщает «БИЗНЕС Online», Форвард и петербургский клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

По информации издания, 28-летний нападающий подписал двухлетний контракт с «Сочи».

Напомним, что Заболотный провел полтора года в «Зените» после перехода из «Тосно». За это время он сыграл за команду в 44 матчах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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