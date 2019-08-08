Матч 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар» перенесен на 18 августа

Как сообщает пресс-служба краснодарской команды, российская премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар». встреча, ранее запланированная на субботу, 17 августа 2019 года, пройдет в воскресенье, 18 августа 2019 года.
Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и начнется в 16.30 по московскому времени.
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