Матч 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар» перенесен на 18 августа - Советский спорт
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08 августа 2019 15:50Футбол

Матч 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар» перенесен на 18 августа

Изменена дата матча 6-го тура российской премьер-лиги между «Тамбовом» и «Краснодаром».

Как сообщает пресс-служба краснодарской команды, российская премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар». встреча, ранее запланированная на субботу, 17 августа 2019 года, пройдет в воскресенье, 18 августа 2019 года.

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и начнется в 16.30 по московскому времени.

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