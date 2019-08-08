Дмитрий Шнякин: Большой вопрос, сумеет ли Шюррле вернуться на былой уровень - Советский спорт
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08 августа 2019 16:03Футбол

Дмитрий Шнякин: Большой вопрос, сумеет ли Шюррле вернуться на былой уровень

Известный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о переходе немецкого полузащитника Андре Шюррле в «Спартак».

- Большой вопрос, сумеет ли он вернуться на былой уровень. Есть ощущение, что нет. Но даже в таком состоянии он способен заблистать в РПЛ. Как ни крути он приехал к нам не с пляжа, где отдыхал. Будет набирать. Входить в темп от матча к матчу, как принято в Европе, — цитирует Шнякина RT.

Напомним, что 31 июля «Спартак» объявил о подписании контракта с 28-летним немцем, который проведет в клубе нынешний сезон на правах аренды, после чего у красно-белых будет право выкупа игрока у «Боруссии» из Дортмунда.

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