Названы претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19

Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два года Даниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...

Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.

Новый «Спартак», открой личико. Москвичей не узнать В этом году красно-белые пережили настоящую кадровую революцию, а новой команды пока не видно.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду! Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».

«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев Россиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнир Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.

По закону «дракона»… «Краснодар» проиграл концовку «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов с обиднейшего домашнего поражения от «Порту».

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и Дацюка Питерские армейцы не похожи сами на себя.