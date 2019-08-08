Названы претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19 - Советский спорт
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08 августа 2019 16:37Футбол

Названы претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19

УЕФА назвал номинантов на премии лучшим игрокам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Юго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»).

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

Нападающие: Садьо Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Добавим, что имена победителей назовут 29 августа на жеребьевке группового этапа в Монако.

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