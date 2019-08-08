Названы претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Юго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»).
Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).
Нападающие: Садьо Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
Добавим, что имена победителей назовут 29 августа на жеребьевке группового этапа в Монако.
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