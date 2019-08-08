Огнен Короман: Запись о моем возвращении в «Динамо» неправильно перевели Бывший хавбек «Динамо» Огнен Короман рассказал, что запись в Instagram о том, что он возвращается в московский клуб в качестве тренера, неправильно перевели.

- Пока это лишь намерение. Я связался с агентами, которые работают в России. У меня большое желание поработать именно в «Динамо», ведь я там играл. Не знал, что после моей публикации начнется такое.

Мою запись неправильно перевели? Верно, я лишь изъявил желание, - приводит слова Коромана «Чепмионат».

Напомним, что накануне Короман в своем Instagram написал о скором возвращении в «Динамо».